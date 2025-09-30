Educación intervino tras denuncias de abuso y bullying en escuela de zona sur

Luego de que padres de la Escuela Delfín Leguizamón, del barrio Boulogne Sur Mer, denunciaran casos de abuso sexual, bullying y consumo de drogas dentro del establecimiento, Alejandro Williams Becker, secretario de Política Educativa, aseguró que “la prioridad es el resguardo de los derechos de los niños”.

El funcionario explicó que desde el programa de "Orientación Escolar" se trabaja junto a la dirección del colegio para recabar toda la información disponible y aplicar los protocolos correspondientes. “Como sistema educativo público, no podemos dejar a nadie afuera de la prestación de servicio porque a los padres de otros niños no les gusta su perfil”.

El funcionario, en El Once TV, detalló que el abordaje de estos casos contempla tres dimensiones: prevención, atención ante la emergencia y reconstrucción de los vínculos dentro de la comunidad educativa.

Asimismo, recordó que los docentes tienen la obligación de aplicar la normativa vigente y responsabilidad civil sobre los alumnos a su cargo.

Por último, pidió prudencia a la comunidad y a los padres, recordando que no se pueden difundir datos de menores y que toda la información se mantiene bajo reserva para proteger la integridad de los niños.