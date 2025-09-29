Padres denuncian abusos, bullying y drogas en la escuela Delfín Leguizamón

Padres de la Escuela Delfín Leguizamón, ubicada en el barrio Boulogne Sur Mer, en zona sur de la ciudad, denunciaron graves hechos de abuso sexual, bullying y consumo de drogas dentro del establecimiento.

Según los testimonios que dio a conocer Multivisión Federal, las problemáticas afectan principalmente a alumnos de sexto grado, aunque también hay incidentes en otros cursos.

Entre los hechos denunciados se encuentran amenazas y acoso a través de grupos de WhatsApp, y la presencia de marihuana dentro de la institución.

Los padres denunciaron que la dirección minimizó los hechos, ofreciendo soluciones parciales como cambiar de turno a los niños implicados o retirarlos del grupo de WhatsApp, sin generar denuncias formales ni medidas de protección efectivas. "La directora lo tomó como una jugarreta", se quejó una mamá.

También señalaron que algunos niños se niegan a usar los baños escolares o incluso fingen enfermedad para no asistir a clases, mientras que otros reciben apoyo psicológico ante la gravedad de la situación.

“Estamos hablando de abuso sexual y acoso a preadolescentes de 11 y 12 años. La escuela no nos da respuestas, y la supervisión tampoco se acercó”, relató una de las madres.

La denuncia apunta puntualmente a un alumno de 11 o 12 años que, según los mensajes y testimonios, "incita a que otros nenes se masturben, saquen videos y fotos, y luego lo suban al WhatsApp". Además, señalaron que el niño "habla de tener relaciones con otra nena dentro de la escuela" y con alumnos de otros grados.

Los padres aseguran que los problemas se arrastran desde mayo y exigen intervención urgente del Ministerio de Educación y de las autoridades escolares, así como medidas para garantizar la seguridad y bienestar de todos los estudiantes.