El Foro de Intendentes apoyará al proyecto político que priorice los intereses de Salta

El intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendente, Marcelo Moisés señaló la importancia de defender los intereses de las provincias dejando de lado el centralismo porteño.

Salta es rica en producción, minerales e hidrocarburos, pero con un pueblo pobre por la mala distribución de la riqueza dijo Moisés, cuestionando el centralismo de la capital nacional.

En diálogo con Fenómeno Barrial, sostuvo que los recursos que genera la provincia van a Nación y “vuelven en migajas”, por lo que los municipios deben “mendigar” obras y financiamiento.

“Es una cuestión de autodefensa” expresó, por lo que piden al Gobernador que le expliquen a los salteños que hay que dejar de mirar Buenos Aires, la Capital Federal y no prenderse con la decisión política de movimientos o espacios nacionales que buscan solo poder.

La defensa de Salta debe ser la prioridad, por lo que reiteró su apoyo al frente Primero Los Salteños, quienes podrán cumplir con este objetivo.

Destacó la mirada federal que tuvo Sáenz a lo largo de su gestión, donde las obras llegaron a los municipios mejorando la calidad de vida, trasladándose así en hechos concretos.

Sobre los dirigentes peronistas del frente Primero Los Salteños, sostuvo que no es necesario contar con banderas, sino que hay que ejercer la doctrina: “La doctrina la ejercemos cada uno de los intendentes que somos peronistas”.

“No vamos a dejar de tener esa mirada humanista, doctrinaria, que significa que tenemos que defender lo nuestro” finalizó.