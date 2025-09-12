Royón: "Si hace falta acampar en La Rosada, estaré con el gobernador Sáenz exigiendo a Nación"

La candidata a senadora nacional por el Frente Primero los Salteños, Flavia Royón, cuestionó en Sin Vueltas, el incumplimiento del gobierno nacional respecto a obras comprometidas para la provincia y defendió la propuesta de su espacio como la única alternativa genuina para los salteños.

“El gobierno nacional se comprometió con obras para Salta, firmaron la ruta 9/34, la Ruta Nacional 51, la finalización de escuelas y una serie de proyectos que no cumplieron. No se trata de un gesto de generosidad, es obligación de Nación. Y más allá de lo firmado con el gobernador Gustavo Sáenz, esos compromisos no se cumplieron. Llevamos dos años sin presupuesto aprobado y es ahí donde deberían discutirse estas cuestiones”, afirmó Royón.

La candidata advirtió que ordenar la macroeconomía es fundamental, pero no puede hacerse “a costa de falta de gestión”.

En este sentido, criticó las políticas nacionales y la acciones que se tomaron con los sectores de discapacidad: “No se trata de cortar todo y que paguen justos por pecadores. Eso es insensibilidad. Hay que corregir lo que está mal, no llevarse todo puesto, menos aún, afectando a los más vulnerables”.

Asimismo, sostuvo que el país necesita consensos y un proyecto inclusivo: “Nadie se salva solo. Debemos construir un modelo sustentable, con sensibilidad social, igualdad y desarrollo real para todas las provincias”.

Sobre el panorama electoral, Royón diferenció a Salta de lo ocurrido en Buenos Aires: “Se sobredimensionó una elección local y terminó afectando la estabilidad económica del país. No podemos permitir que en Salta pase lo mismo: elegir entre el pasado y el circo. Nosotros rompimos esa polarización. El Frente Primero los Salteños es el único que no tiene jefe en Buenos Aires y que defiende genuinamente los intereses de la provincia”.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Royón remarcó la importancia de que los salteños reflexionen y voten con conciencia: “El Senado es la casa de las provincias. Allí no hay bancas para el gobierno nacional, sino para los representantes que deben defender los intereses de cada lugar. Nosotros queremos discutir un proyecto de desarrollo para Salta, salud, trabajo genuino y futuro para nuestra gente. No somos levantamanos de la Nación”.

“Ojalá nuestra provincia sea ejemplo y este modelo de romper con la polarización se replique en Argentina. Es tiempo de construir un país serio, con opciones razonables y sustentables para el mediano plazo”.

Por último, aseguró “si hace falta acampar en La Rosada, voy a estar junto al gobernador Sáenz para exigir que Nación cumpla con sus obligaciones”.