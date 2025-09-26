Con duras palabras a Milei, Rodas llamó a los salteños “a reaccionar”

El secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, se manifestó con duras palabras contra el presidente Javier Milei y contra su gestión, llamando a los salteños “a reaccionar”, en defensa de ellos, de las familias y de los sectores vulnerados, más en vista de las elecciones venideras.

Así lo señaló por FM Aries donde el también secretario general de La Bancaria, primeramente arremetió contra los datos compartidos por el INDEC, respecto a una disminución de la pobreza en el país, descreyendo de las cifras difundidas.

“Es una vergüenza, un dibujo más del gobierno nacional, ellos deberían de caminar por los barrios, de caminar por el interior de la Argentina, allí se ve que ese 31% se va para arriba, se va el doble”, espetó Rodas contra el dato de pobreza.

Dicho esto Rodas criticó a Milei, considerándolo “un hombre que viene a romper la patria, la democracia, que se jacta de ser topo del Estado”. Dicho esto apuntó a los empresarios cuestionándoles: “¿no llegó el tiempo de repartir las riquezas de esta Argentina, de forma equilibrada, con los pobreza, que no superan los $700.000 de sueldo?”.

Así, el gremialista volvió a apuntar contra el presidente, calificándolo de “desquiciado”, llamando a los salteños a reaccionar, más en vista con las elecciones venideras. “Debemos reaccionar, les pido a todos que pensemos cada vez que tomemos una decisión, en los hijos, en sus estudios, en la salud, en el derecho al trabajo, en la dignidad de las familias”, concluyó.