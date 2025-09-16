Jarsún: "La primera necesidad que tienen los salteños es laboral"

El próximo 26 de octubre tendrá lugar la elección a legisladores nacionales, por lo que los candidatos a senadores y diputados se encuentran a un poco más de un mes de conocer su destino.

Ignacio Jarsún, candidato a senador nacional por “Primero los salteños” comentó que su candidatura fue fruto del consenso del interior como del Gobernador, quienes pidieron que participen.

“Hoy me toca un nuevo desafío, ser candidato a esta elección buscando representar a los salteños, porque pudimos ver que no hay espacio político que de verdad vele por nuestros intereses” señaló en FM Pacífico.

En medio de un gobierno que hoy centraliza la atención en Buenos Aires, dijo que es necesario que la provincia cuente con representantes que luchen por las obras que Salta necesita, las cuales generan trabajo y oportunidades: “Los legisladores nacionales que en teoría tienen la puerta abierta en Nación absolutamente nada han conseguido para Salta”.

La primera necesidad que tienen los salteños es laboral: “La falta de trabajo, a mí me llegan más de 10 currículum por día pidiéndome trabajo. No se reactiva la obra pública, no hay obra, lo que nos da mucha oportunidad de trabajo y desarrollo”.

“Estuve con los representantes del sector turismo privado, hay un hostal en Molinos que están por cerrar porque no consiguen trafic que quiera llevar pasajeros por el estado de la ruta”.

La reactivación de la economía, que no cierren negocios y que se den condiciones de inversión, son focos a trabajar para que Salta se pueda desarrollar como debe ser, pero también se necesita que llegue la obra pública.

Sobre el gobierno nacional explicó que serán críticos, pero no obstruccionistas: “Si este gobierno decide hacer algo que este bien y favorezca a los salteños vamos a acompañar, no somos el equipo que esta ofuscado por la bronca, ni que esta fanatizado y no ve los errores, queremos pedir criterio en las decisiones”.

“Vamos a pensar en Salta cuando tomemos las decisiones que es lo que no está pasando hoy”.

Acerca de Javier Milei, sostuvo que, si bien hay gente que esta desencantada hay otra parte que no, que es aquella que no quiere que vuelva el pasado: “Nosotros no queremos eso, no vamos a trabajar para eso, no somos Kirchnerismo, nosotros queremos ser funcionales a Salta”.

Respecto a los legisladores libertarios, el candidato fue tajante: “No tienen tiempo porque están haciendo TikTok. Los jubilados y discapacitados no deberían entrar en discusión nunca, pero ya que los tocaron, ¿qué consiguieron a cambio para Salta? Nada, eso genera bronca. Falta compromiso y se nota porque no hay resultados”.

Destacó a su compañera de fórmula, candidata a senadora nacional en primer término, Flavia Royón, como una mujer sumamente capacitada para abrir puertas a nivel nacional: “Conoce a todos los gobernadores para hacer un trabajo estratégico como lo que hace el Gobernador de lograr unidad para que todos juntos podamos pelear por lo que nos corresponde como provincias”.

Por último, hizo hincapié en la deuda que Nación tiene con Salta: “Hoy Nación le debe a Salta 400 mil millones de pesos, estamos hablando de dos circunvalaciones enteras de las que están por hacer en Chicoana”.