"Reclamamos lo que corresponde a los salteños", dijo Camacho sobre el documento "Todos por Salta"

Fue este martes cuando el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la firma del documento “Todos por Salta”, donde junto a distintos sectores de la economía ratificaron su voluntad de trabajar en conjunto, en defensa de intereses generales para el desarrollo y beneficio de la provincia, demandando a Nación la ejecución de las obras necesarias como pactadas.

Al respecto de este documento, el ministro de Infraestructura de la provincia, Sergio Camacho, habló por FM Aries donde recalcó en la falta del compromiso asumido desde Nación, en realizar las obras pactadas, dejando a su suerte a la gente del norte argentino, no siendo la actual gestión la única en esta faltante.

Primeramente Camacho recordó que ya por junio del año pasado, entre Salta y Nación se supo acordar la concreción de varias obras pactadas: “Nos dijeron que iban a hacer obras licitadas, adjudicadas, en pleno trabajo, como 12 escuelas nuevas, la ruta 9/34 entre Rosario y Yatasto, el puente Vaqueros dos veces reiniciada, el tramo de la ruta a San Antonio de los Cobres, tramos de la ruta 40 sin miras de reiniciarse, mantenimientos de rutas 16, 24, 50… nada se está haciendo y nada se hizo”.

De todo lo previsto, a la fecha solo se está ejecutando la planta de líquidos cloacales de zona sur con cuatro certificados de atraso por falta de pago, mientras que en Cafayate avanza la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Dicho esto y sobre el acuerdo, Camacho ponderó que el mismo surge ya que “no está ocurriendo (la realización) de las obras comprometidas, nunca respondieron a lo del incentivo docente, tampoco lo del impuesto al combustible… pero nuestro punto de vista no es entrar a la discusión ideológica que nada le aporta a la gente, sino reclamando a Nación lo que corresponde a los salteños”, subrayó para concluir.

“Aquí todos reclamamos lo mismo, aquí no hay ideología, estando a la izquierda o a la derecha, la ruta 9/34 está rota”