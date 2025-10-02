Los 0KM aumentaron entre un 3% y un 6% por el salto del dólar

El arranque de octubre encontró al dólar superando los $1.450, generando un clima de expectativa en el sector automotor. La moneda norteamericana vuelve a marcar un desafío para las terminales, que deben definir su política de precios y mantenerla estable durante todo el mes.

A pesar de esta volatilidad cambiaria, algunas automotrices decidieron aplicar subas más contenidas de lo que anticipaban los analistas. Durante septiembre, el dólar comenzó en $1.360, escaló casi un 12%, retrocedió y cerró en $1.400, un comportamiento que las empresas tomaron como referencia al fijar sus listas.

En los últimos tres meses, las ventas se mantuvieron por encima de las 54.000 unidades, aunque el promedio diario mostró una ligera caída: -4,7% de julio a agosto y -6% de agosto a septiembre. Los autos más accesibles sufrieron por segunda vez consecutiva una retracción de ventas, confirmando que el precio sigue siendo determinante en este tramo del año.