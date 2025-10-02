Robo en barrio Hernando de Lerma: "Mi mamá salió con un palo a defenderme"

Esta mañana una vecina reportó un hecho de inseguridad que fue reflejado en un grupo de whatsapp de los vecinos del barrio Hernando de Lerma. Es que un hombre ingresó a su panadería y comenzó a robar azucar para luego intentar llevarse algunas facturas, momento en el que la madre de la joven salió a defenderla.

"Hay un chico todo de negro con un buzo cruzado", comenzó diciendo y luego agregó: "Vive drogado, se acaba de entrar a mi cafetería y me estaba robando azúcar".

En el mismo mensaje aseguró: "Se entró a la panadería y se quería sacar las facturas que había encima".

La mujer contó que su madre la defendió ya que ella comenzó a forcejear con el ladrón, "mi mamá salió con un palo a defenderme por que me estaba zamarreando con el que me había robado".