Robo en barrio Hernando de Lerma: "Mi mamá salió con un palo a defenderme"Policiales02/10/2025
Esta mañana una vecina reportó un hecho de inseguridad que fue reflejado en un grupo de whatsapp de los vecinos del barrio Hernando de Lerma. Es que un hombre ingresó a su panadería y comenzó a robar azucar para luego intentar llevarse algunas facturas, momento en el que la madre de la joven salió a defenderla.
"Hay un chico todo de negro con un buzo cruzado", comenzó diciendo y luego agregó: "Vive drogado, se acaba de entrar a mi cafetería y me estaba robando azúcar".
En el mismo mensaje aseguró: "Se entró a la panadería y se quería sacar las facturas que había encima".
La mujer contó que su madre la defendió ya que ella comenzó a forcejear con el ladrón, "mi mamá salió con un palo a defenderme por que me estaba zamarreando con el que me había robado".