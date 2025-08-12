Preocuopa el crecimiento de la conflictividad social en barrio La Paz

Tras el trágico asesinato del adolescente Benjamín Mamani, conocido como “Benjita”, apuñalado en una pelea en el barrio La Paz, las autoridades policiales trabajan para contener la situación en una zona marcada por la conflictividad social.

En diálogo exclusivo con nuestro medio, el comisario Cristian Aguilera, encargado de prensa, brindó detalles sobre el contexto actual y las medidas que se están tomando.

“Recibimos en ese momento llamados al sistema 911 por disturbios en el playón de barrio La Paz, tenemos un barrio con un gran grado de conflictividad social, se han incrementado los efectivos en la zona y ha habido llamados por conflictividad social en su gran mayoría por desorden en la vía pública”, explicó Aguilera.

El comisario detalló además la magnitud de la jurisdicción: “En la jurisdicción de distrito de prevención número 10, comprende más de 200 barrios y 500 policías interviniendo todos los días”.

Con respecto al nivel de violencia y desorden, Aguilera fue contundente: “Hay desordenes en la vía pública y el desenlace es algo lamentable. Teniendo en cuenta los barrios que comprende la jurisdicción, suele haber más de 100 casos de desorden en la vía pública”.

Las autoridades siguen trabajando en el caso, mientras que la comunidad reclama respuestas ante la inseguridad que afecta a la zona y que en esta oportunidad tuvo un desenlace fatal.