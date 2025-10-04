Salud insiste con los padres de niños nacidos en 2014, para que completen el calendario de vacunación

Desde el ministerio de Salud Pública de la provincia, se alertó sobre la importancia de cumplir con el esquema de vacunación para prevenir enfermedades potencialmente graves.

En este marco, se recuerda a las familias de los niños nacidos en el 2014, que deben completar el esquema de vacunación a la brevedad.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, afirmó que “se trata de vacunas fundamentales, que previenen enfermedades como varicela, difteria, tétanos, coqueluche, meningitis, cáncer y otras enfermedades”.

Vacunas obligatorias para nacidos en 2014:

Triple bacteriana acelular: previene difteria, tétanos y coqueluche.

Antimeningocócica: previene meningitis. Es una dosis única.

Virus del Papiloma Humano (VPH): previene verrugas genitales y cánceres relacionados en ambos sexos. Es una dosis única.

Las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en todos los hospitales públicos y centros de salud del país.