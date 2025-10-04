Salta tendrá un hospital digital: médicos deberán realizar más de 2000 cirugías de práctica antes de operar pacientes

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, anunció en Sin Vueltas, un avance inédito en la formación médica en la provincia: la creación de un hospital digital con simuladores de última generación e inteligencia artificial, donde los profesionales deberán cumplir con exigentes prácticas antes de obtener su certificación.

“Vamos a hacer un hospital digital, donde se van a poder hacer los adiestramientos. Ya dentro de poco, calculo que, para mediados de noviembre, va a estar terminado. Ahí vas a tener una terapia intensiva montada con un muñeco, un aparato de endoscopía con otro muñeco, y todo el entrenamiento con robótica. Nosotros como ministerio hemos apostado mucho a eso”, explicó.



El sistema funcionará como los simuladores de vuelo de la aviación. “Va a ser exactamente lo mismo. El que opera vesícula, por ejemplo, va a tener que tener 2000 cirugías en el simulador. Si no, no le vamos a certificar para que pueda operar. Lo mismo con las cataratas: serán como horas de vuelo. Eso es innovador, no existe en otro lado” sostuvo Mangione.

El hospital digital funcionará en el edificio del ex Colegio Médico, sobre calle España. “Está quedando muy lindo. El lunes voy a visitarlo para ver cómo van las instalaciones. A los chicos les estamos dando otra arma: los motiva, les gusta. Y lo voy a poner como condición: antes de operar en pacientes reales, tendrán que pasar por la simulación” adelantó.

“Te marcan dónde está el error, la distancia, cómo vas, cómo colocás. Los chicos van a salir formados de manera increíble” remarcó en relación a los procedimientos.



