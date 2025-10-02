Plan contra el Dengue: "Tenemos que lograr cero-mosquito, hay que ganarle", instó Mangione

Con un descenso contundente en el número de casos registrados, Salta dio inicio oficial al Plan Estratégico contra el Dengue para la temporada 2025/2026, podnerando los números muy bajos de la temporada anterior, con el pedido de las autoridades sanitarias a la población de redoblar los esfuerzos de prevención y contribuir activamente a ganarle la batalla al mosquito vector de la enfermedad.

El ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, encabezó el lanzamiento del plan y destacó el logro alcanzado en la temporada pasada gracias a la coordinación de políticas. "Damos el inicio al Plan Estratégico contra el Dengue en la temporada 25/26", señaló, y recordó que los resultados fueron positivos: "El año pasado había anunciado una situación complicada para vivir pero, gracias a medidas coordinadas con municipios y estamentos, logramos una disminución contundente en los números".

Mangione contrastó las cifras para subrayar la efectividad de las acciones de control. "En el año 23 tuvimos 26.000 casos, en el 24/25 solamente tuvimos 26 casos", precisó. Y aunque la alarma inicial fue grande, el Ministro sostuvo su enfoque: "Me dirán que fui exagerado con el anuncio, lo sostengo, así tenemos que trabajar y controlar permanentemente".

El funcionario hizo hincapié en que la única estrategia sostenible y efectiva es la eliminación del vector. "La prevención es importante, tenemos que lograr cero-mosquito, es la lucha más importante", afirmó Mangione. Expresó su confianza en que Salta puede replicar el éxito: "Ya le ganamos la temporada pasada al mosquito, le vamos a ganar de nuevo esta temporada, solo hay que evitar los reservorios".

Respecto a la vacuna contra el dengue, el Ministro aclaró que, aunque se evalúa la posibilidad de compra, la prevención sigue siendo prioritaria. "Nación todavía no nos dijo si va a mandar vacunas, estamos viendo en nuestro presupuesto si nosotros podemos comprarla, pero repito, la única forma es la prevención, evitemos que se reproduzca, por más que haya vacuna, el mosquito transmite el virus", enfatizó.

Por su parte, el coordinador de la Dirección de Epidemiología, Francisco García Campos, brindó un panorama regional de alerta sanitaria, mencionando la amenaza de nuevas cepas virales. "En los países vecinos, la situación es complicada con la cepa oropuche, con los casos y defunciones, con la transmisión materno-infantil con muerte neonatal", advirtió.

García Campos explicó que, si bien la vigilancia epidemiológica de la temporada acaba de comenzar y el tablero marca "cero" casos, la provincia ya activó los protocolos de detección temprana, incluyendo la revisión de notificaciones de SAFESA, la capacitación del personal y la vigilancia virósica para conocer las consultas en tiempo real por dengue.