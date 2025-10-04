Se realizará una merienda solidaria para abrazar a los bebés prematuros y a sus mamás

Próximamente se llevará a cabo una “Merienda Solidaria” destinada a recaudar fondos y brindar apoyo a los bebés prematuros de la Sala de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, así como a sus familias.

La actividad se realiza a beneficio de Ca.re.na (Cooperadora de ayuda al recién nacido), institución que lleva más de 40 años acompañando esta causa.

El encuentro está organizado por el programa de televisión Conexión Mujer y el Hotel Caseros, y reunirá a mujeres y profesionales en un espacio donde se compartirán charlas, información valiosa, emociones y una merienda especialmente preparada para la ocasión.



La propuesta busca no solo visibilizarlas necesidades de las madres, muchas provenientes del interior de la provincia, sino también destacar la labor de Ca.re.na, que brinda a los recién nacidos y a sus familias elementos indispensables como ropa, pañales, mantas, sábanas, toallas, niditos y artículos de higiene. Asimismo, se invita a la comunidad a convertirse en padrinos o madrinas solidarios, comprometidos con el acompañamiento continuo o periódico de la entidad.

La jornada contará con la presencia del Dr. Mario del Barco, reconocido especialista en Neonatología y del Dr. Walter Aráoz, médico especialista en Ecografías, quien se referirá a la importancia de los controles ecográficos durante el embarazo.

Además, los padres de un bebé prematuro, recientemente dado de alta tras dos meses de internación en Neonatología, compartirán su experiencia y testimonio de lucha y esperanza. También participará Mónica Albertini, presidenta de Ca.re.na y habrá muchas sorpresas para los asistentes.

“Todo recién nacido merece un comienzo lleno de amor. Esta merienda es un gesto simple, pero con un enorme valor humano”, expresó Isabel Alonso, periodista y organizadora del evento.

Lo recaudado será destinado íntegramente a Ca.re.na, fortaleciendo así el compromiso de la comunidad salteña con quienes más lo necesitan. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo asistiendo al evento (cupos limitados), donando insumos para bebés prematuros o realizando contribuciones económicas.