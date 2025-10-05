Clausuran dos fiestas clandestinas con gran afluencia de público

Los procedimientos se realizaron anoche, en barrio La Ciénaga de Capital y en una finca de El Galpón. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalía Penal de la zona.

Efectivos de los Distritos de Prevención 1 y 3 realizaron distintas intervenciones anoche, en Capital y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.

En ese contexto, el primer procedimiento tuvo lugar en barrio La Ciénaga de Capital, a cargo de personal de la Comisaría 10 La Lonja, donde se detectó una fiesta en un local sin la autorización correspondiente.

Mientras que, en El Galpón efectivos de la Comisaría 2 clausuraron un evento en ruta nacional 16, que tampoco contaba con autorización y se constató la venta de entradas y bebidas alcohólicas.

En ambos casos, los responsables fueron sancionados por infringir el Artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de eventos públicos sin autorización.

Intervinieron las Fiscalía Penal de las zonas.