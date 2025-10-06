¡Estados alterados! Conductor e inspector de Tránsito se agarraron a los golpes en Orán

En Orán tuvo lugar un hecho de violencia en la vía pública entre inspectores de Tránsito y motociclistas durante un control vial.

En Avenida Diego Calvisi ocurrió esta situación que fue registrada por los vecinos que se encontraban en el lugar, algunos arengando la disputa y otros preocupados por lo que sucedía.

En el video se puede ver como el agente propina un golpe de puño en el rostro de un sujeto en motocicleta quien a su vez arremete contra el sujeto.

Todavía se desconoce la causa de esta disputa, que habría dejado a una agente con una herida en el rostro tras un golpe, pero no es la primera vez que sucede, ya que durante la semana un joven fue detenido en un control por resistirse, una mujer agarró a los golpes a otros agentes, y el día sábado dos jóvenes que circulaban en motocicleta rompieron uno de los móviles de Tránsito arrojándole cascotes.

Los controles viales se intensificaron en los últimos días por los preocupantes números que se conocieron, ya que en 3 meses hubo más de 200 accidentes con motos involucradas, informó el móvil de Multivisión Federal, además que se puede ver gente circulando sin casco, picadas y hasta vehículos sin luz.