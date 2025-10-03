Parte de la recaudación de las multas de tránsito, irán al SAMEC en Orán

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, mantuvo una reunión con el jefe del SAMEC Orán, Dr. Gustavo Mantovani, y el coordinador de asuntos institucionales Dr. Ramiro Acosta.

Durante el encuentro, se habló sobre la creciente problemática de los siniestros viales protagonizados por motociclistas sin casco, una situación que preocupa por sus consecuencias humanas, sociales y económicas, aseguraron desde la Municipalidad.

Durante el encuentro, el intendente anunció que el 10% del cobro de cada multa será destinado a un fondo especial para la compra de un nuevo vehículo, al servicio del SAMEC.

“Una multa por no usar casco vale $100.000, pero la internación de un accidentado supera los $5 millones. No se trata solo de números, se trata de vidas. La prevención debe ser una política pública sostenida, no una reacción ante la tragedia” afirmó Mantovani.

El profesional remarcó que los controles viales son una medida de prevención, no de recaudación: “El 100% de los siniestros que atendemos en Orán involucran a motociclistas sin casco. No hablamos de accidentes, hablamos de errores humanos evitables”.

“En Orán elegimos la responsabilidad y el compromiso por encima de la indiferencia” aseveró el intendente.