Billeteras virtuales: ¿Cuál es la que más paga por dejar tu dinero?

Para ganar unos pesos extras por día, los argentinos optan por dejar su dinero en billeteras virtuales. La competencia, está en cuánto paga cada una por las inversiones.

Según la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, estas son las que más interes dan:

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 37.00 % Cocos (FCI RM): 35.00 % Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 35.00 % Prex Argentina (FCI MM): 31.79 % Personal Pay (FCI MM): 31.06 % IEB+ (FCI MM): 29.38 % N1U (FCI MM): 29.02 % Mercado Pago (FCI MM): 29.02 % Astropay (FCI MM): 28.47 % Lemon Cash (FCI MM): 28.03 % LB Finanzas (FCI MM): 27.85 % Claro Pay (FCI MM): 27.05 %



* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.