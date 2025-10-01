Aplicaron el índice de crianza en Salta: Un papá deberá pagar $542.183 por cada una de sus hijas

El caso estuvo a cargo del juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, quien fijó la cuota alimentaria que deberá abonar un padre en una causa donde fue denunciado por violencia de género.

El monto corresponde al índice de Crianza que publica el INDEC, y conforme a la edad de dos de las hijas, el padre deberá abonar la suma de $542.183 pesos durante los próximos seis meses por cada una de ellas, teniendo en cuenta para ello la franja etaria de las mismas y las respectivas actualizaciones.



Según explicó el juez, durante ese plazo se deberá ejercer la acción de alimentos correspondiente en el fuero Civil, de Personas y Familia.

El hombre deberá acreditar en la causa en trámite el cumplimiento de los depósitos correspondientes bajo apercibimiento de ser tenido como responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y ser incluido en el registro de deudores alimentarios con las restricciones que establece la ley 7411.