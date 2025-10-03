Arrancó octubre ¿Cuánto paga cada banco por los plazos fijos?

Este viernes 3 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días, y exhibe una tabla comparativa en la que cada cliente puede corroborar cuál es la tasa más conveniente, según el caso.



En el sitio oficial del organismo, se puede consultar cuál es la tasa de interés de cada banco, de acuerdo a una extensa nómina de entidades que operan en el país.

A continuación, el listado de los bancos estatales y privados con la correspondiente tasa de interés para este viernes 3 de octubre que ofrecen a los clientes que constituyan un plazo fijo en pesos a 30 días:

Banco Nación: 37,5%

Banco Provincia: 34%

Banco Ciudad: 31%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 35,25%

BBVA: 35,5%

Banco Macro: 38%

Banco Galicia Más (ex HSBC): -

Banco Credicoop: 37%

Banco ICBC: 35,15%





Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes