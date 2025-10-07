¡Alerta! Estafas a nombre de EDESA, recomendaciones para evitar fraudes

Desde la empresa EDESA alertaron a los usuarios sobre nuevos intentos de estafa que se están registrando en WhatsApp, redes sociales, corres electrónicos y llamadas telefónicas.

La empresa aclaró que no realizaron llamados telefónicos solicitando datos personales ni ofrecen descuentos, promociones o reprogramaciones de cortes a cambio de pagos. En este sentido recordaron que el único WhatsApp oficial es el 3875 49-2222, identificado con una tilde verde junto al nombre de EDESA.

Los casos detectados incluyen mensajes o llamadas fraudulentas en los que los estafadores ofrecen beneficios falsos, como descuentos para jubilados o reprogramación de cortes, a cambio de transferencias o datos personales. También se registraron intentos de fraude mediante links o códigos enviados por WhatsApp.

EDESA remarcó que solo solicita el Número de Identificación del Suministro (NIS) a través de los canales oficiales y recordó que sus operarios no están autorizados a ingresar a domicilios particulares.

Canales oficiales de contacto