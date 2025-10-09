¡A salir a disfrutar! se viene un finde largo caluroso

Comenzamos un jueves con sabor a viernes de cara a un fin de semana largo, donde los salteños podrán disfrutar de días muy agradables.

Este jueves la máxima alcanzará los 27°C con un cielo despejado, lo cual ya se pudo ver desde primeras horas de la mañana.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes llegará la máxima a los 30°C con una mínima de 13°C y un cielo totalmente despejado.

La temperatura más alta llegará el sábado rompiendo la barrera de los 30°C con una máxima de 33°C y una mínima de 13°C, con un cielo ligeramente nublado, ideal para disfrutar al aire libre.

Llega el viento con el último día del fin de semana, con un domingo registrando una baja en la temperatura con 26°C de máxima y una mínima de 11°C.