Arranca la semana inestable, pero las máximas altas vuelven

Después de un fin de semana a puro calor, llegarían las precipitaciones y una leve baja en las máximas, pero las temperaturas arriba de los 30°C retornarían cerca del jueves.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el meteorólogo, Edgardo Escobar, quien informó sobre las altas probabilidades de precipitaciones para esta mañana y tardes del lunes tras el ingreso de aire frio, lo cual hace descender la máxima a tan solo 22°C. Para la noche las condiciones mejorarían sin probabilidad de lluvias.

Mañana martes la máxima será de 26°C, el miércoles alcanzará los 27°C y desde el jueves al sábado se espera que la temperatura llegue a los 30°C e incluso la supere. Las mañanas se presentarán frescas con el cielo despejado entre los 11°C y 13°C.

Del martes al sábado no se esperan precipitaciones por la presencia de un sistema de alta presión en el Océano Pacifico que trabaja como bloque atmosférico.

Navidad

Acercándonos a la primera festividad de diciembre, los dos modelos principales avizoran una alta de 30°C mientras que el otro pronostica 22°C de máxima, por lo que hay un promedio de 27°C para Nochebuena con tiempo inestable.