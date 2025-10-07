El viernes 10 de octubre me toca trabajar ¿se paga doble?

El próximo viernes 10 de octubre finalmente habrá fin de semana largo, pero no todos los argentinos podrán disfruta del descanso ya que a algunos les toca trabajar.

Como explicamos en esta nota de InformateSalta, el 10 de octubre de 2025 fue declarado feriado con fines turísticos (puente) por el Gobierno Nacional, en el marco de los feriados establecidos por la Ley N.º 27.399 y el Decreto 106/2024 del Ministerio del Interior. El feriado proviene del 12 de octubre, día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lo que deben saber los trabajadores es lo siguiente: