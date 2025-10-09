Berni interventor del PJ: "El peronismo está con Urtubey, votar a Leavy es ser funcionales a Milei"

Contundentes fueron las declaraciones realizadas por el interventor del Partido Justicialista de Salta, Sergio Berni, quien no dudó en arremeter contra Sergio Leavy, actual senador nacional y candidato en los comicios venideros, por su giro de último minuto para no participar dentro del espacio en la contienda de este mes.

Fue durante una charla que mantuvo con el medio Radio Metro de Orán donde Berni se expresó en contra de Leavy, recordando primeramente que en estas elecciones los salteños “elegirán a sus representantes quienes avalarán o se opondrán las políticas destructivas de este gobierno”.

En esa reflexión, dijo que desde el PJ “defendemos al pueblo salteño, Salta no es una isla, está dentro de un proyecto de país, que es un país con un dólar anclado, con restricción monetaria, pérdida de capacidad del salario, el peronismo no avala eso y puede ser opción de gobierno”.

Fue aquí cuando sentenció que “el peronismo es uno solo, se demuestra con acciones, no gritando y diciendo que es peronista”, en referencia a Leavy de quien criticó por haber dejado a último momento su postulación por el PJ para ser partícipe de los comicios desde otro lado.

“Leavy tuvo la posibilidad de ser diputado dentro del PJ, hizo sus negociaciones y decidió ir por una ingeniería electoral que no la entiendo, vino a decir que quería ser diputado, lo aceptamos, hicimos las actas y a último momento decidió no hacerlo, entonces no es mi culpa” que no esté participando en los comicios dentro del espacio, resaltó para concluir.