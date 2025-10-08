Gonzalo Quilodrán: “La candidatura de Leavy es funcional a Milei”

El politólogo y presidente del partido REpresentar, Gonzalo Quilodrán, referente del justicialismo salteño, cuestionó duramente la decisión de Sergio “Oso” Leavy de insistir con una candidatura que consideró “inviable, sin expectativa de triunfo y sostenida únicamente por resentimiento”.

“La actitud de Leavy termina siendo funcional a Javier Milei y a los legisladores que han votado y acompañado políticas de ajuste y deterioro económico”, señaló Quilodrán.



El dirigente aseguró que el exintendente de Tartagal “está cada vez más solo” y valoró que “los partidos populares y progresistas que inicialmente lo acompañaron tuvieron la claridad y la honestidad para comprender que Fuerza Patria es la única alternativa real para ponerle un límite a Javier Milei”.

En ese sentido, Quilodrán remarcó que “Leavy necesita un baño de humildad, el que tuvimos todos, para entender que a algunos les toca participar como candidatos y a otros como militantes, en momentos determinantes como el que vivimos, el que no junta, desparrama”, y agregó: “La defensa de la educación y la salud pública, de los trabajadores y de las pymes, será siempre más importante que un cargo.”

Finalmente, el dirigente fue categórico al referirse al futuro político del exsenador nacional: “No importa el resultado de la elección: ese día, Leavy terminó su carrera política, traicionando su historia, su palabra, sus convicciones y a su militancia.”