Así funcionarán los servicios durante el feriado de este viernes

Este viernes adelanta el feriado por el día del Respeto a la Diversidad Cultural. Durante este feriado, no todos los servicios estarán disponibles:

El mercado San Miguel tendrá será normal, en el predio principal y el anexo. El predio de Avda. San Martín 182 abrirá sus puertas de 8 a 14 y de 17 a 21:30. Por su parte, en el edificio anexo de Pasaje Miramar 433 se atenderá en horario corrido de 8 a 21:30, al igual que el sábado.

La recolección de basura será normal, como así también el barrido en las calles.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado hasta el lunes. Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13.



Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 9 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

Las oficinas de EDESA, estarán cerradas, pero la atención se realizará a través de distintos canales disponibles las 24 horas. Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de: WhatsApp: +54 9 387 549-2222 o en oficinavirtual.edesa.com.ar