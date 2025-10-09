Jubilación de Serrudo: “Hay más de 15 casos de sindicalistas en las mismas condiciones”

Tras conocerse la firma por parte del intendente Durand de la jubilación del histórico dirigente sindical, Pedro Serrudo, habría más casos en igualdad de condiciones.

El jefe comunal, Emiliano Durand, explicó que esta medida se funda en la legislación laboral, por la cual las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65 años: “Este señor tiene más de 70 años, hace rato debería estar jubilado”.

A esta condición se suma que Serrudo se encontraba hace más de 30 años con licencia gremial sin concurrir a la Municipalidad a prestar servicio, pero aún así cobrando su sueldo.

“Se amparaba en que era sindicalista tanto para no jubilarse como para no ir a laburar”.

“Nos presentamos en la justicia, se pidió que se remueva la tutela sindical para poder jubilar a esta persona porque estábamos pagándole todos los salteños, la jueza encontró que teníamos razón” afirmó Durand a Somos Noticias.

Agregó que no se trata solo de este caso, que sería el más conocido, sino que la demanda se presentó por más de 15 casos de sindicalistas pertenecientes a distintos gremios.

“Tenemos una demanda presentada por más de 15 casos de sindicalistas en las mismas condiciones”.

Si bien señaló que respeta los fueros sindicales, en este caso en particular la jubilación se tendría que haber tramitado, por lo que se procedió por vía legal, cumpliendo los pasos correspondientes y dándole aviso.

“Si él lo vive como una persecución lo lamento, yo no tengo nada personal, soy el intendente, mi deber es con todos los salteños”.

Quienes cuenten con las condiciones de edad y tengan licencia gremial, deben realizar el trámite de jubilación como lo establece la ley, ya que no es vitalicio, aclaró Durand.

“Hay gente que se cree que es intocable y durante mucho tiempo lo fue y así pero hay mil ejemplos, bueno de a poco nosotros vamos cambiando las cosas” finalizó el intendente capitalino.