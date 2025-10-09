Maxi Arce dio el golpe en la mesa y se clasificó a cuartos de final

El salteño, Maxi Arce se clasificó a cuartos de final del P1 de Milán tras derrotar 0/6, 7/6 y 6/4 en lo que fue un partido complicado y que comenzó con el pie izquierdo.

La dupla Maxi Arce y Pablo Lijo logró imponerse ante José Antonio García Diestro y Lucas Bergamini en lo que fue un partido duro ya que comenzaron perdiendo. Desde abajo la dupla demostró resiliencia y logró dar vuelta el mal resultado.

Arce enfrentó el duelo con una motivación especial ya que fue convocado para representar al seleccionado argentino en los Juegos Panamericanos que se jugarán en Chile.