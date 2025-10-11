Nuevo golpe al microtráfico: Siete condenados por vender drogas al menudeo

Siete personas fueron condenadas por comercialización de estupefacientes, tras una investigación encabezada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), que reunió pruebas contundentes sobre su participación en la distribución y venta de sustancias ilegales.

El caso fue tramitado mediante juicio abreviado ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, con la intervención del fiscal penal Daniel Espilocín, en representación del Ministerio Público Fiscal.

El Tribunal resolvió imponer penas de prisión efectiva a tres de los acusados, mientras que los cuatro restantes recibieron penas condicionales, con la obligación de cumplir reglas de conducta establecidas por la Justicia.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 70 envoltorios con marihuana y cocaína, fraccionadas en distintos formatos —entre ellos bochas, pipas y terrón—, además de balanzas de precisión, cuchillos con restos de estupefacientes, psicofármacos, recortes plásticos utilizados para el empaque y teléfonos celulares.

La Justicia ordenó el decomiso y destrucción de todas las sustancias secuestradas, así como de los elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y acondicionamiento de la droga.

El fallo marca un nuevo resultado dentro del trabajo sostenido de la UFINAR en la lucha contra el microtráfico y la distribución minorista de drogas en distintos puntos de la provincia.