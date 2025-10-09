Requisaron las celdas de los presos y encontraron "puntas", celulares y droga

Requisaron las celdas de los presos y encontraron "puntas", celulares y drogaPoliciales09/10/2025
El Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia llevó a cabo operativos en las cárceles de donde se secuestraron elementos.
Se detectaron e incautaron puntas, celulares, cables y droga. Los operativos se realizaron con el apoyo de canes adiestrados y paletas detectoras de metales.
La droga y los elementos prohibidos estaban ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.
El trabajo preventivo se llevó a cabo en las distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 18 envoltorios de droga, 18 celulares con accesorios, cables y 11 puntas, en total.
