Requisaron las celdas de los presos y encontraron "puntas", celulares y droga

El Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia llevó a cabo operativos en las cárceles de donde se secuestraron elementos.

Se detectaron e incautaron puntas, celulares, cables y droga. Los operativos se realizaron con el apoyo de canes adiestrados y paletas detectoras de metales.

La droga y los elementos prohibidos estaban ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.



El trabajo preventivo se llevó a cabo en las distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 18 envoltorios de droga, 18 celulares con accesorios, cables y 11 puntas, en total.