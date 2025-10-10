Sin rastros de Vicente Cordeyro: Amplían el operativo en San Lorenzo

Las tareas para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, continúan en la zona de San Lorenzo, donde desde ayer se desarrolla un amplio operativo de búsqueda encabezado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Cordeyro fue reportado como desaparecido por sus familiares, luego de ausentarse de su hogar en horas de la mañana del jueves y no volver a establecer contacto.

La investigación está dirigida por el fiscal penal 2 interino, Ramiro Ramos Ossorio, con la participación del fiscal penal de la UGAP, Gabriel González, y el coordinador general de fiscales, Pablo Rivero, todos en representación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Durante la jornada de hoy, se realizó una reunión de coordinación encabezada por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, junto a autoridades de unidades especiales de la Policía, Defensa Civil y el Ministerio Público Fiscal, donde se evaluaron los avances y se definieron nuevos sectores de rastrillaje para continuar durante el fin de semana.

Los operativos se desarrollan de manera intensiva en distintas áreas de San Lorenzo, con la participación de efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil, vaqueanos y guías locales, conocedores del terreno y de los múltiples senderos que atraviesan la quebrada y la Reserva Las Yungas.

Fuentes oficiales confirmaron que los trabajos se concentran en zonas de monte y sectores de difícil acceso, donde la vegetación y las condiciones del terreno complican las tareas de búsqueda.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad: ante cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro —quien vestía ropa deportiva oscura al momento de su desaparición— se debe comunicar de inmediato al sistema de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.