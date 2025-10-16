Donación de sangre: Recomiendan esperar 6 meses después de tener relaciones sin protección

Este miércoles, el Centro Regional de Hemoterapia realizó una colecta de sangre de todos los grupos y factores en el hospital Materno Infantil.

El camión donante estuvo ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al acceso principal, y recibió a los interesados entre las 8:30 y las 13 horas. Se pidió a los donantes concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

“Si tengo pareja estable puedo donar habiendo pasado más de seis meses de relación"

La médica Marcela Espinoza explicó a FMProfesional que los requisitos incluyen tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no estar atravesando resfríos ni otras enfermedades. Sobre la salud sexual, enfatizó la importancia del uso de preservativos para evitar contagios en la sangre.

Espinoza aclaró: “Si tengo pareja estable puedo donar habiendo pasado más de seis meses de relación. Si tuve un encuentro ocasional sin protección, tengo que esperar seis meses para poder donar sangre porque en el laboratorio no detecta algún virus por ese tiempo. Tenemos que ser conscientes de cuidarnos y saber cuándo podemos donar”.