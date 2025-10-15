Hoy habrá colecta de Sangre en el Hospital Materno Infantil

Salud15/10/2025
hemoterapia colecta sangre

El Centro Regional de Hemoterapia realizará mediante su móvil una colecta de sangre de todo grupo y factor. Podrán donar, personas entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas.

El camión se encontrará ubicado sobre la avenida Sarmiento, frente al acceso principal del nosocomio y estará en el horario de 8:30 a 13. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.

Pueden donar 

  • Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
  • Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes 

  • Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
  • Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
  • Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.
