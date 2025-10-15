Hoy habrá colecta de Sangre en el Hospital Materno Infantil

Hoy habrá colecta de Sangre en el Hospital Materno InfantilSalud15/10/2025
El Centro Regional de Hemoterapia realizará mediante su móvil una colecta de sangre de todo grupo y factor. Podrán donar, personas entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas.
El camión se encontrará ubicado sobre la avenida Sarmiento, frente al acceso principal del nosocomio y estará en el horario de 8:30 a 13. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
Pueden donar
- Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
- Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes
- Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
- Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
- Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.
Te puede interesar
No todos los héroes llevan capa: Mañana se conmemora el Día del Psicólogo
InformateSaltaSalud12/10/2025
Llega la 5ª edición del Desafío MTB de la Fundación HPMI en el parque Bicentenario
InformateSaltaSalud11/10/2025
Suman 32 los casos de leishmaniasis cutánea humana en la provincia
InformateSaltaSalud10/10/2025
Salta será sede de la 1ª Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica
InformateSaltaSalud10/10/2025
Lo más visto