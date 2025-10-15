Ex policías y civiles pidieron claridad en el caso Cordeyro: “Queremos que se esclarezca"

En el marco de la marcha en pedido de justicia por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, colegas, familiares y vecinos se reunieron para exigir respuestas y transparencia en la investigación.

A través del móvil de Informate Salta, varias opiniones se hicieron escuchar. “Nosotros pedimos claridad y que se animen a hablar, que no se guarden nada. Lamentablemente no tenemos el apoyo de los de más arriba para que se haga justicia”, expresó una ex efectiva policial.

“Seguro que debe haber más que investigar, pero no quieren hablar porque mucho pasa por la presión”, comentó uno de los presentes.

Otro exintegrante de la fuerza manifestó su preocupación por las demoras judiciales: “Queremos que se esclarezca de una vez por todas este caso. Nos preocupa la demora en entregar el cuerpo para el velatorio y algunas cosas que quedaron pendientes.”

El pedido de justicia continúa vigente mientras la investigación avanza bajo la mirada atenta de los familiares, excompañeros y de toda la sociedad salteña.