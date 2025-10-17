Investigan si el daño en la camioneta de Urtubey fue causado por un proyectil de arma de fuego

La Justicia investiga un incidente ocurrido este jueves en el norte salteño, cuando la camioneta en la que viajaba el exgobernador y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, sufrió daños en una de sus ventanillas mientras circulaba por la ruta provincial 5.

De acuerdo con la denuncia presentada por el chofer del exmandatario en la Comisaría de San Lorenzo, el hecho tuvo lugar en horas de la mañana, cuando Urtubey se desplazaba junto a tres acompañantes desde Orán hacia General Pizarro.

El vehículo presentó una rotura en el vidrio trasero izquierdo, presuntamente provocada por un impacto.

Ante la denuncia, la Delegación Fiscal de San Lorenzo inició una investigación preliminar y dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que trabaja para determinar si los daños corresponden a un proyectil de arma de fuego.

Los peritos también realizarán un análisis de la trayectoria del posible disparo para establecer las circunstancias del hecho.