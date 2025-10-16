Balearon la camioneta del exgobernador y candidato Juan Manuel Urtubey durante la campaña

Policiales16/10/2025
Urtubey camioneta

El ex mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, se encuentra recorriendo la provincia en el marco de su candidatura a senador nacional por Fuerza Patria. 

Durante el retorno desde el departamento de Anta a Salta Capital, la camioneta en donde se trasladaba recibió un impacto de bala, según informó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X. 

camioneta urtubye balas

“El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal y, los propios policías, confirmaron que fue un balazo” agregó en la publicación que acompañó con imágenes de la camioneta y la denuncia radicada en sede policial. 

 

