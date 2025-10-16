Balearon la camioneta del exgobernador y candidato Juan Manuel Urtubey durante la campaña

Balearon la camioneta del exgobernador y candidato Juan Manuel Urtubey durante la campañaPoliciales16/10/2025
El ex mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, se encuentra recorriendo la provincia en el marco de su candidatura a senador nacional por Fuerza Patria.
Durante el retorno desde el departamento de Anta a Salta Capital, la camioneta en donde se trasladaba recibió un impacto de bala, según informó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X.
“El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal y, los propios policías, confirmaron que fue un balazo” agregó en la publicación que acompañó con imágenes de la camioneta y la denuncia radicada en sede policial.
Balearon la camioneta de @UrtubeyJM cuando volvía de Anta hacia Capital de #Salta. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal y, los propios policías, confirmaron que fue un balazo. pic.twitter.com/u4GqYXzPKf— Oscar Correa (@OscarCorrea87) October 16, 2025