Balearon la camioneta del exgobernador y candidato Juan Manuel Urtubey durante la campaña

El ex mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, se encuentra recorriendo la provincia en el marco de su candidatura a senador nacional por Fuerza Patria.

Durante el retorno desde el departamento de Anta a Salta Capital, la camioneta en donde se trasladaba recibió un impacto de bala, según informó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X.

“El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal y, los propios policías, confirmaron que fue un balazo” agregó en la publicación que acompañó con imágenes de la camioneta y la denuncia radicada en sede policial.