Llaman a licitación la construcción del Corredor Verde de bajas emisiones en la zona sur

La Municipalidad de la ciudad de Salta lanzó el proceso de licitación pública para la ejecución del “Corredor Verde Bajo en Emisiones - Av. Discépolo, Parque de la Integración Fuelle Verde San Javier”, una obra que busca mejorar la calidad ambiental y urbana en la zona sur de la Capital.

Según la Resolución Nº 284/2025 de la Subsecretaría de Contrataciones, el proyecto tiene un presupuesto oficial de $2.825.933.340 y forma parte del Plan de Obras Públicas vigente, dentro del ítem “Obras Civiles Varias por Contrato – Fondo Nacional”.

El corredor tendrá como objetivo principal reducir las emisiones contaminantes y optimizar los espacios verdes, promoviendo la movilidad sustentable y el uso de energías limpias. El proyecto contempla la ejecución de diversas intervenciones urbanísticas y paisajísticas en torno al Parque de la Integración, en el sector conocido como Fuelle Verde San Javier.

La obra forma parte del plan de infraestructura ambiental impulsado por la gestión municipal, que busca recuperar espacios verdes, promover la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos del sur de la ciudad.