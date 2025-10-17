La Municipalidad y la Provincia intensificarán los controles de tránsito en la ciudad

La Municipalidad de Salta y el Gobierno provincial trabajarán en conjunto para reforzar los controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir los siniestros.

Esta mañana, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad, Matías Assennato, mantuvo una reunión con Francisco Feleming, director de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia, donde coordinaron los operativos que se implementarán en las próximas semanas.

Los controles incluirán la verificación del uso de casco en motociclistas, además de la revisión de luces, documentación y elementos de seguridad en todos los vehículos.

Desde el área de Tránsito municipal remarcaron que estas acciones buscan generar conciencia en los conductores y promover el cumplimiento de las normas viales.

“Uno de los principales objetivos de la Municipalidad es garantizar la seguridad y el orden en las calles, y erradicar los siniestros viales”, señalaron desde el área.