Orán: Se lanzó el ciclo de formación Experiencia Zenta

En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se lanzó oficialmente Experiencia Zenta, Comunidad en Crecimiento, un ciclo de formación dirigido a más de 200 emprendedores, productores, trabajadores de la gastronomía, y miembros de comunidades originarias.

La iniciativa tiene como meta consolidar el norte de Salta como destino turístico sostenible, auténtico y culturalmente enriquecedor, enfocándose en formentar la innovación en productos y servicios locales, y generar nuevas oportunidades de empleo.

El evento tendrá lugar hastya el 9 de octubre, en jornadas a la mañana y la tarde con la participación de Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, Aguas Blancas, e Hipólito Yrigoyen. El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el intendente Baltasar Lara Gros, y el senador por Orán, Juan Cruz Curá.

Villada destacó la necesidad de profesionalizar el sector: "Es fundamental reconocer a quienes emprenden y se animan. Hoy, cientos de personas están dando ese paso crucial para que sus saberes y su trabajo no sólo mejoren a nivel personal, sino que también impulsen a Orán a través de un Estado inteligente que identifica y provee lo que la gente realmente necesita: trabajo, perfeccionamiento de sus habilidades y herramientas. Ese es el camino para avanzar hacia una provincia más justa y próspera”.