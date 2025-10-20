Grave conflicto familiar terminó con ataques, disparos y enfrentamientos con la policia

Una vecina del barrio Taranto de la ciudad de Orán denunció una situación extrema de violencia intrafamiliar vinculada a la disputa por un terreno según informó el medio Orán al momento.

En diálogo con Radio Norte 102.3, Paola, la denunciante, contó entre lágrimas el calvario que vive junto a su familia.

“Esta pelea viene de hace rato, ya hicimos más de seis denuncias y nada cambia”, expresó con preocupación.

Según relató, la situación se agravó en los últimos días:

“El otro día prendieron fuego a la pieza, se llenó todo de humo. Ayer por la noche nos tiraron nafta con fuego y también piedras”

Durante la noche del domingo, la tensión llegó al límite cuando jóvenes de la zona se enfrentaron con la Policía, que acudió al lugar tras los reiterados llamados de los vecinos. El operativo buscaba restablecer el orden, pero terminó con corridas, insultos y algunos detenidos.

La mujer narró un momento de desesperación que vivió junto a su hija: “En medio de la pelea, mi nena estaba debajo de la cuna y me puse a llorar con ella. No sabíamos qué hacer”.

De acuerdo con su testimonio, la vivienda pertenece a su hermano, quien actualmente se encuentra detenido en Pichanal, y ahora sus cuñadas reclaman la propiedad.

Pese a las reiteradas denuncias, Paola asegura que no recibió respuestas concretas de las autoridades y teme por su seguridad y la de su hija.