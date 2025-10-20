Las lluvias complicaron las clases en la Escuela República de la India

Las fuertes tormentas registradas el viernes provocaron la inundación de la Escuela Técnica República de la India, lo que obligó a suspender las clases durante ambos turnos. Esta es la segunda vez que la institución sufre problemas similares tras fuertes precipitaciones, que impiden dictar clases con normalidad.

“Avisamos a los chicos primero, porque la verdad estaba un desastre, con tierra y agua dentro del colegio. Nos comunicamos para que no vinieran y llamamos a los ordenanzas que tenemos y con ellos estamos limpiando”, explicó Margarita Amante, vicedirectora, en diálogo con ElOnceTv.

“Tratamos de que no pierdan un día más de clase, eso es lo importante"

La funcionaria detalló que “el agua entró por el costado de las canchas, inundando casi toda la escuela. Tenemos talleres, el área de informática con conexiones que se pueden ver perjudicadas, y estamos utilizando maquinarias importantes para limpiar”.

Amante añadió que los docentes ya están adaptando sus clases y que, si todo avanza según lo previsto, los alumnos podrían retomar las clases mañana. “Tratamos de que no pierdan un día más de clase, eso es lo importante. Nos quedaremos limpiando todo el día”, concluyó.