Salteña contó en sus redes que hace un año es acosada por su ex: “Si me pasa algo ya saben quién fue”

Estefanía se presenta como emprendedora a través de sus redes sociales. Allí contó en su cuenta de Tik Tok que hace un año es acosada por un hombre con el que mantuvo una relación sentimental.

Según detalló en el video que ya tiene más de 13 mil reproducciones, ya realizó nueve denuncias en contra de su ex y la justicia dictó una perimetral en su contra. Sin embargo, siguen las situaciones que le provocan inseguridad.

"Si a mi me pasa alguna cosa, ya saben quién fue y está todo escrito”

“Quizás siempre me vean sonreír, pero detrás de todo eso hay una gran preocupación no sólo por mí, sino también por familia. Si a mi me pasa alguna cosa, ya saben quién fue y está todo escrito” alertó a sus seguidores en redes sociales.

Agregó que el “acoso sigue y esta amenaza es muy fuerte”, e incluso detalló que le hizo cosas a sus bienes materiales. La joven aseguró que vive una situación muy difícil y tiene miedo de cómo puede seguir la situación, que día a día le genera inseguridad.