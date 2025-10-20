Habrá paro por 48hs en la UNSa, piden que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario

Este martes 21 y miércoles 22 de octubre se llevará a cabo una doble jornada de paro en la Universidad Nacional de Salta.

La medida de fuerza, es en reclamo de la promulgación e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue reafirmada por el Congreso a principios de octubre tras el veto del presidente Javier Milei.

Según explicaron los referentes de los docentes, la medida de fuerza no incluirá movilizaciones para evitar confusiones en el marco de la última semana de campaña electoral.

La protesta busca presionar para la implementación efectiva de la ley y garantizar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, en un contexto de debates sobre la educación pública y la política salarial en el país.