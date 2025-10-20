Dirigentes de Primero la Patria se reunieron en Salta para apoyar a Urtubey

Dirigentes de Primero la Patria se reunieron en Salta para apoyar a UrtubeyPolítica20/10/2025
Esta tarde en el Hotel Provincial, los diirigentes de Primero la Patria realizaron un plenario de apoyo a los candidatos de Fuerza Patria Salta entre los que destaca la figura de Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional.
El encuentro contó con la participación de dirigentes como; Sergio Uñac (Senador Nacional por San Juan); Nicolás Trotta; Leonardo Nardini (Intendente de Malvinas Argentinas); Víctor Santa María (Sec. Gral. SUTERH); Guillermo Snopek (Senador Nacional por Jujuy); entre otros.
Durante el acto los funcionarios destacaron la necesidad de ponerle un freno a las políticas de Milei y resaltaron la importancia del federalismo.
