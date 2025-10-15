Urtubey y Fuerza Patria prometen defender a los más vulnerables y frenar el ajuste de Milei

En el marco del Congreso Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias (FATFA), realizado en el Hotel Alejandro I, los candidatos de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey y Nora Giménez al Senado, y Emiliano Estrada a Diputado, expresaron su preocupación por la crítica situación que atraviesa el país.

Poniendo el foco en los sectores más vulnerables y con críticas a las políticas de ajuste del gobierno nacional, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ante las cámaras de InformateSalta, se comprometió a "defender a los sectores que hoy están viviendo una situación muy pero muy delicada”.

En la oportunidad, aseguró que desde su espacio buscan llevar la voz de los salteños que quieren parar con la barbarie que lleva adelante la gestión del presidente Milei, y que tiene como principales afectados a jubilados y familias con personas con discapacidad.

Asimismo, se distación de los otros espacios y subrayó que Fuerza Patria es la única fuerza que trabaja en defensa de los más vulnerables, quienes hoy no hallan eco ni en el gobierno nacional ni en el provincial.

En el mismo sentido, Emiliano Estrada, actual diputado nacional y candidato a renovar su banca por el mismo espacio, señaló que la gestión libertaria “no escuchar ni protege a los más vulnerables”, a la vez que acusó al presidente de favorecer intereses de corporaciones vinculadas a su gobierno.

Por su parte, Nora Giménez, aspirante al Senado junto a Urtubey, reclamó la destrucción de la industria nacional, las economías regionales y los recursos estratégicos del país. “Estos dos años han sido años de destrucción del aparato productivo, de la industria nacional y de las economías regionales. Si seguimos con Milei, el país va a terminar colapsando”, concluyó.