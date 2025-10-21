Mirá los aumentos que se vienen en OSDE, la obra social más cara del país: puede superar los $2 millones

Con una inflación moderada pero que sigue impactando en el bolsillo de los argentinos, la salud privada se ha convertido en un verdadero lujo. Los nuevos valores de OSDE, una de las prepagas más reconocidas —y también de las más costosas del país—, reflejan esa realidad: en noviembre de 2025, las cuotas mensuales llegan hasta los $2.274.858 en los planes más altos.

Cuánto cuesta cada plan

Según el tarifario nacional vigente desde noviembre, que aplicará un aumento del 2.10%, los costos por afiliado directo (sin aportes) son los siguientes:

🩺 Plan 210: desde $143.917 (joven solo) hasta $597.469 para matrimonios donde uno tiene más de 36 años.

🩺 Plan 310: desde $191.820 a $771.810 por grupo familiar.

🩺 Plan 410: desde $257.854 hasta $1.004.312.

🩺 Plan 450: desde $387.967 hasta $1.369.806.

🩺 Plan 510: el más alto, con cuotas desde $624.742 para un titular hasta $2.274.858 para matrimonios mayores.



Estos valores incluyen IVA y corresponden a socios directos, sin derivación de aportes, en todo el país excepto la región Patagonia.



Además, los adicionales por hijos también son elevados: por ejemplo, un hijo mayor de 28 años bajo cobertura del titular paga $416.413 mensuales en el plan más bajo. Por el segundo hijo o más, se suma $71.082 por cada uno.





¿Salud solo para ricos?



Para muchas familias, pagar OSDE se volvió directamente inviable. Con sueldos promedio por debajo de los $400.000 en muchas regiones del país (y aún menos en provincias como Salta), el acceso a la salud prepaga de alta gama parece reservado solo para un sector de ingresos altos.

El panorama se agrava si se consideran los aumentos mensuales sostenidos del sector donde el acumulado anual ya es significativo. En promedio, las cuotas de medicina prepaga subieron más de un 140% en lo que va de 2025, mientras que los salarios no lograron seguir ese ritmo.

¿Qué opciones quedan?



Muchos afiliados están migrando a planes más económicos o directamente abandonando las prepagas para depender del sistema público. Otros evalúan derivar aportes desde su trabajo para reducir costos, o cambiarse a cooperativas y mutuales más accesibles.