Amparo de abogados contra el IPS: “Pagaban por grupo familiar $46.000”

Este lunes se conoció que un grupo de abogados presentó un recurso de amparo en contra del IPS. Se trata de los letrados que tenían la obra social a través de la Caja de Seguridad Social para Abogados.

En las declaraciones a diferentes medios, del Dr. Roberto Teserya, uno de los amparistas, aseguró que se quedarían sin cobertura múltiples afiliados por lo que interpusieron un recurso de amparo ante el juez Eduardo Barrionuevo.

En diálogo con Radio Salta, la presidenta de la Caja de Abogados, Julia Toyos, brindó detalles del amparo que se presentó y porqué nace el reclamo de los abogados que han iniciado ante instancias judiciales.

“Un afiliado con grupo familiar pagaba $46.000, en algunos casos con hasta seis hijos”

“Hace 15 meses que estaba vencido el convenio con el IPS. Comenzamos a gestionar el nuevo convenio, apenas asumimos” aseguró la presidenta. En total son 229 los abogados que tenían IPS a través de la Caja de Abogados, de los cuales cerca 200 ya han manifestado su voluntad de continuar con la obra social en las actuales condiciones", detalló.

Toyos explicó que los afiliados no pierden las preexistencias y nunca se puso en duda la cobertura. Agregó que los abogados tenían montos desactualizados desde hace mucho tiempo, y hoy tienen que pagar, lo que vale una obra social. “Un afiliado con grupo familiar pagaba $46.000, en algunos casos con hasta seis hijos” aseguró.

Los números se distancian se la realidad de cualquier cobertura de obra social. ”Si todos pagan lo mismo, perjudican a los abogados solteros o los que tienen uno o dos hijos” afirmó la presidenta de la institución. También agregó que, ante el nuevo convenio, podrán tener IPS todos los afiliados del padrón la Caja, algo que no se podía hasta hace unos meses porque el convenio se encontraba caído.

Ahora los grupos familiares tendrán descuentos progresivos por hijos (10%, 20% y 30%) hasta los 26 años, si acreditan ser estudiantes.

Por último, se refirió a los abogados que impulsan el recurso de amparo. “El Dr. Roberto Teseyra es apoderado de la lista que perdió las elecciones el año pasado, la Dra. Verchan era parte de la comisión anterior que no renovó el convenio, y en Metán, el Dr. López Giral, es un abogado que antes trabajaba para la Caja y se lo desvinculó en esta gestión” explicó.