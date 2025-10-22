Robaron una moto en barrio Vicente Solá

Valentín un joven de 20 años sufrió en la noche del lunes el robo de su motocicleta, una Yamaha FZ, en el barrio Vicente Solá. El suceso ocurrió entre las 20:30 y las 22:50, momento en el que él había salido a hacer unas compras por el barrio, al llegar, la moto ya no estaba.

Para el medio SomosSalta, el muchacho dio una serie de características para que la sociedad lo ayude a encontrar su herramienta de trabajo: “Las calcomanías fz están al costado de este tipo de motos, la mía no tenía la calcomanía correspondiente del lado derecho y además tenía rayones del lado derecho del tanque de combustible con una calcomanía roja en las dos llantas”.

Valentín trabaja en un taller de soldadura especializada donde se suelda aluminio, cobre y bronce, entre otros materiales. Con dicha moto se movilizaba para ir al trabajo como así también para estudiar y trabajar para una aplicación de transporte. “Yo soy un vago re activo y que pasen estas cosas es un bajón”.

La denuncia ya fue realizada ante la comisaria, pero en palabras del damnificado “la Policía no se está moviendo, por eso, yo me estoy moviendo para encontrarla”.

Cabe resaltar que en la esquina del mismo barrio ya han robado una moto Yamaha Crypton 110 y otra de la misma cilindrada. Lo más preocupante es que hay un destacamento policial a la vuelta y no se ve a los uniformados por la noche para cuidar al barrio, alegó el joven. Para finalizar, señaló: “No pasa nada con la Policía”.