Sáenz en el adiós a Cordeyro: "Que la Justicia trabaje sin presión para llegar a la verdad"

En medio de las conmovedoras muestras de dolor en el velatorio del excomisario Vicente Cordeyro, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo presente para acompañar a la familia y dar el último adiós al experto en seguridad, confiando públicamente en que la Justicia podrá esclarecer lo ocurrido, un hecho que, según afirmó, le dará "tranquilidad y paz a la familia".

Sáenz se acercó al Círculo de Oficiales de la Policía de Salta, donde se vela el cuerpo de Cordeyro, para expresar sus condolencia y, en diálogo con Multivisión Federal, el mandatario explicó su presencia: “Más que nada vine a darle un abrazo a la familia, ponerme a disposición como lo vengo haciendo todos estos días, es un momento muy triste, un hombre muy querido, no podía dejar de estar ni de acompañarlos”.

Sáenz hizo un enfático llamado a que la investigación judicial se desarrolle de manera transparente e independiente para dilucidar las circunstancias de la trágica muerte. “Lo importante es que la Justicia trabaje sin ningún tipo de presión política ni mediática, que lleguemos a la verdad”, sostuvo.

Para el gobernador, conocer la verdad es fundamental no solo para el proceso judicial, sino para el bienestar de los allegados del excomisario. "Es lo que en definitiva lo va a dejar descansar en paz al comisario y le va a dar tranquilidad y paz a la familia”, remarcó.

El mandatario provincial aseguró que la intención es que la investigación sea exhaustiva y no descarte ninguna posibilidad. "Aquí buscamos, por lo menos los salteños, yo como gobernador, que no se descarte ninguna hipótesis, que se vaya hasta las últimas consecuencias, para saber cuál es la verdad”, aseveró.

Finalmente, el Gobernador lamentó que la tragedia sea utilizada con fines políticos: “Siempre hay oportunistas, utilizan el dolor ajeno para hacer política, no es mi caso, yo no soy así... hay una familia sufriendo, una sociedad que espera saber la verdad y yo estoy viendo eso desde mi lugar, los que somos salteños de bien buscamos la verdad, no hacer política con algo así”.